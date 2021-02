Die Behörden fanden in seiner Wohnung dilettantische Fälschungen aus seinem Tintenstrahl-Drucker.

Ein 50-jähriger Mann aus Basel nahm mehrfach die Dienste von Escort-Services in Anspruch.

Am Ende wurde der Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, wie die Zeitung weiter schreibt. Der Fall mit den 10’000 Franken sei nicht klar genug gewesen für eine Verurteilung. Ansonsten sei das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt, was Schuldsprüche wegen Betrugs, Geldfälschung und dem in Umlaufsetzen von Falschgeld nach sich zog.