Mels SG: Mann blendet Super-Puma-Piloten mit Laser – 5 Jahre Landesverweis gefordert

An Bord des Helikopters befanden sich sieben Personen (Symbolbild).

Der 35-Jährige muss sich nun am Montag vor Gericht verantworten.

Ein in der Schweiz wohnhafter Deutscher richtete im Februar 2021 einen Laserpointer auf einen Super Puma der Schweizer Luftwaffe.

Die Besatzung wurde ungefähr zwei Minuten lang geblendet. Sofort wurde die Polizei darüber informiert. Nach eineinhalb Stunden ermittelte die Polizei in Walenstadt SG den Beschuldigten, einen heute 35-jährigen Deutschen. Bei ihm wurde ein grüner Laserpointer der Klasse 3B gefunden. Er zeigte sich der Polizei gegenüber geständig. Am Montag muss sich der Mann vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland in Mels SG verantworten.