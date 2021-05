Verwirrter Täter - Mann bricht bei PSG-Star Neymar ein – und will mit ihm über Gott sprechen

Dass sich der Brasilianer zu seinem Glauben bekennt, machte er auch schon bei sportlichen Höhepunkten wie den Olympischen Spielen 2016 publik, obwohl die Vertretung religiöser Ansichten an diesem Event verboten ist.

Die Absichten des Kriminellen sind abstrus – dieser wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Am Wochenende gab es einen skurrilen Einbruchversuch in die Villa von Neymar.

Schockmoment für PSG-Topstürmer Neymar: In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es einen Einbruchversuch in seine Villa. Gegen 1.30 Uhr nachts löste der Sicherheitsdienst den Alarm aus, schreibt die französische Zeitung «L'Équipe».

Der 26-jährige Eindringling, der angeblich aus dem Kongo stammt, soll die hohe Mauer rund um das Grundstück einfach überklettert haben. Er wurde wohl schon einige Tage zuvor immer wieder in der Nähe des Hauses gesichtet. Der Einbrecher soll nur noch wenige Meter von der Haustüre entfernt gewesen sein, bevor er die Flucht ergriff.

Statt Diebesgut trug er Bibeln mit sich

Doch jetzt folgt erst das Absurde an der ganzen Geschichte. Der Eindringling trug mehrere Bibeln bei sich und berichtete nach Festnahme der Polizei, dass er lediglich gekommen sei, um mit Neymar über Gott zu sprechen. Dies bestätigte dem französischen Blatt eine weitere Quelle, die behauptet, dass der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis habe und den Kontakt zu Neymar, ohne jegliche Drohungen auszusprechen, gesucht habe. Er klang wohl vielmehr verwirrt. Zudem gab die Quelle an, dass wohl keine rechtlichen Schritte eingeleitet werden. Nach dem Vorfall liess die Polizei den jungen Mann von einem Experten begutachten und in eine psychiatrische Klinik einliefern.