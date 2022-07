Reinach AG: Mann bricht erst in Autowerkstatt ein, dann in Apotheke und legt Feuer

Ein Räuber ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Autowerkstatt und in die benachbarte Central-Apotheke in Reinach AG eingebrochen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Räuber auf der Suche nach Bargeld in eine Autowerkstatt und in die Central-Apotheke in Reinach AG eingebrochen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Montag mitteilte. Kurz nach Mitternacht hat eine Frau den Einbrecher auf dem Dach der benachbarten Autowerkstatt bemerkt und sich bei der Kantonspolizei gemeldet.