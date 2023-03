Gurzelen BE: Messerangreifer (20) wird aus Schweiz ausgewiesen

Am Mittwoch hat das Bieler Regionalgericht den Beschuldigten wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren und einem Landesverweis von 7,5 Jahren verurteilt, wie das «Bieler Tagblatt» berichtet. Weil gemäss Gutachten beim Angolaner eine Störung der Persönlichkeit sowie eine Entwicklungsstörung vorliegen, ordnete das Gericht für ihn eine stationäre Massnahme an.

«Er hat bereits mehrere Chancen erhalten»

Obschon der Beschuldigte in der Schweiz geboren wurde und mit Mutter, Stiefvater und Geschwistern in Biel lebt, erachtet das Gericht die Wegweisung als vertretbar; die öffentliche Sicherheit sei in diesem Fall höher zu gewichten als die bevorstehenden Schwierigkeiten bei der Integration in Angola. Der heute 20-Jährige war bereits vor dem Messerangriff etwa wegen Prügeleien mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Eine gewisse Rückfallgefahr sei daher nicht von der Hand zu weisen, sagte die Gerichtspräsidentin: «Er hat bereits mehrere Chancen erhalten.»