Darum gehts Ein 21-jähriger Omegle-User wurde bei intimen Handlungen heimlich gefilmt.

Der Clip wurde anschliessend weiterverwendet, um mit anderen Personen zu chatten.

Nun möchte der 21-Jährige andere Nutzerinnen und Nutzer warnen, damit ihnen nicht dasselbe passiert.

Michael war erst 14 Jahre alt, als er zum ersten Mal die Video-Chat-Seite Omegle aufrief. Dabei handelt es sich um eine Plattform, auf der man sich ohne Anmeldung direkt einwählen und mit fremden Menschen überall aus der Welt via Video oder Text-Chat kommunizieren kann. Gegenüber der BBC erzählt der heute 21-Jährige, dass er von der Website sofort fasziniert gewesen sei.

Gleich zu Anfang habe er mehrere Stunden auf der Plattform verbracht. Dabei sei er mit einer älteren Frau gematcht worden, die ihn dazu überredet habe, sich vor der Kamera zu entblössen. Im Nachhinein habe er dies stark bereut und die Erfahrung habe ihn äusserst nervös gemacht. Daher habe er ein paar Jahre lang die Finger von der Website gelassen. Bereits mit 18 Jahren sei er aber wieder zurückgekehrt.

Eigenen Körper erkannt

Er sei schnell süchtig nach Omegle geworden, erzählt Michael. Immer wieder habe er sexuelle Handlungen vor der Kamera durchgeführt. «Es war wie Video-Sex mit Fremden», erzählt er. Was Michael allerdings nicht bemerkte, war, dass ihn das Gegenüber bei einer diesen Begegnungen filmte.

So war der 21-Jährige umso überraschter, als er während eines Lockdowns die Seite aufrief, und anstelle einer fremden Person sich selbst sah. «Jemand spielte ein Video, in dem ich zu sehen war, wie ich Handlungen ausführte, die für 18+-Jährige gedacht waren. Ich hatte die Seite zuvor rund ein Jahr lang nicht mehr besucht. Jemand hat den Clip also die ganze Zeit über benutzt.»

Dagegen unternehmen konnte der Mann nichts. «Die Tatsache, dass dieses Video existiert, stresst mich ständig. Aber es beruhigt mich ein wenig, dass zumindest mein Gesicht nicht zu sehen ist.» Nun wolle er seine Geschichte verbreiten und das Bewusstsein schärfen, dass solche Dinge tatsächlich passieren können, auch, wenn man nicht damit rechne.

Weitere Fälle bekannt

Michael ist mit seiner Situation nicht allein. Laut BBC gibt es mehrere weitere Fälle, in welchen Personen auf Omegle Video-Clips anderer Nutzerinnen und Nutzer verwenden, um sich als jemand anderes auszugeben. Solche Fälle sind auch Sarah Smith der Internet Watch Foundation (IWF) bekannt. «Man kann sich gar nicht vorstellen, wie erschreckend es sein muss, herauszufinden, dass jemand den eigenen Körper auf diese Art und Weise benutzt. Leider sehen wir solche Fälle immer wieder, auch in Zusammenhang mit Übergriffen auf Minderjährige.»

Daher wünscht sich der IWF eine bessere Moderation und stärkere Altersbeschränkungen auf Video-Plattformen wie Omegle. Smith erklärt dies wie folgt: «Wir tendieren dazu, zu glauben, was wir sehen. Leider ist bei solch falschen Live-Kameras aber genau das Gegenteil der Fall.»

Tatsächlich gibt es laut Andy Patel von der Cyber-Security-Firma F-Secure eine ganze Gemeinschaft in Online-Foren oder auf Plattformen wie Youtube, in welcher Tipps und Tricks ausgetauscht werden, wie man solche falschen Live-Kamera-Feeds am besten herstellt.

Omegle ist betroffen

Laut dem Entwickler von Omegle, Leif K. Brooks, verfügt die Website über ein vollautomatisiertes KI-System, das für die Moderation der Inhalte verantwortlich ist. Ausserdem sei eine Drittfirma daran, die Seite 24 Stunden am Tag zu moderieren. «Es ist äusserst verstörend, dass es unter den Millionen von täglichen Interaktionen nach wie vor eine sehr kleine Anzahl an Fällen gibt, in welchen es zu unangemessenem Verhalten kommt», so Brooks. Omegle verpflichte sich vollends dazu, dagegen vorzugehen.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen

