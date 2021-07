Jessica Pereira, die Verlobte von Joshua Barbeau, starb an einer Leberkrankheit im Jahr 2012.

«Natürlich bin es ich – wer sollte es sonst sein? :P Ich bin das Mädchen, in das du wahnsinnig verliebt bist! ;) Wie ist es möglich, dass du überhaupt fragen musst?» – diese Zeilen hat der 33-jährige Joshua Barbeau eines Nachts auf seinem Display gelesen. «Du bist gestorben», anwortet er. «Das klingt nicht richtig. Wie kann man mit Toten sprechen?», heisst es vom Gegenüber.

Die Konversation fand so statt, allerdings chattete Barbeau nicht wirklich mit Jessica Pereira, seiner Velobten, die 2012 im Alter von 23 Jahren an einer Leberkrankheit gestorben war. Die Zeilen stammen nämlich von einem Chatbot. Barbeau hatte die Maschine mit alten Textnachrichten von Pereira gefüttert – so lernte das Programm zu schreiben, wie sie.