A6 bei Münsingen : Mann crasht Auto mit Ehefrau und Kind absichtlich – 36 Monate Haft

Ein Familienvater steuerte sein Auto absichtlich in eine Leitplanke auf der A6. Mit an Bord waren auch seine Frau und die Tochter. Nun wurde er in Bern dafür verurteilt.

1 / 5 Auf der Autobahn A6 zwischen Thun und Bern kam es am 19. Januar 2019 zu einem Unfall. Google Kurz nach der Raststätte Windrose geriet gegen 20.30 Uhr ein Auto gegen die Leitplanke. Google Im Auto befanden sich drei Personen – ein Mann, eine Frau und ein Kind. Google

Auf der A6 bei Münsingen BE steuerte der Angeklagte im Januar 2019 sein Auto mit Absicht gegen die Leitplanke. Im Auto sassen neben dem damals 39-Jährigen auch seine damalige Ehefrau und die gemeinsame achtjährige Tochter. Die Ehefrau des Mannes hatte ihm wenige Stunden zuvor angekündigt, dass sie sich von ihm trennen wolle. Nun musste sich der Mann für den Unfall, bei dem alle Beteiligten unverletzt blieben, vor Gericht verantworten. Er wurde am Regionalgericht Bern-Mittelland wegen versuchten Totschlags schuldig gesprochen.

Weiter verurteilten die fünf Richter den Mann auch wegen einfacher Körperverletzung, mehrfacher Bedrohung und grober Verkehrsverletzung. Der Angeklagte wurde zu 36 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Davon sind laut dem Urteil sechs Monate zu vollziehen, 30 Monate werden zugunsten einer Therapie aufgeschoben. Während der nächsten vier Jahren muss sich der Angeklagte mindestens einmal pro Monat psychologisch betreuen lassen. Zudem wurde der Mann zu einer Busse von 7200 Franken verurteilt und muss die Verfahrenskosten übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Selbstschutzmechanismus

«Die 10 Minuten, in denen der Angeklagte nicht sich selber war, hätten den Tod einer ganzen Familie heissen können», sagte der Gerichtspräsident während der Urteilsverkündung. Es handle sich beim verhandelten Fall um ein Drama, welches in 10 Minuten eskalierte.

Die Aussagen des Angeklagten seien für die Richter oft schwer einzuordnen gewesen, erläuterte der Gerichtspräsident. «Dies nicht etwas um etwas zu verschleiern, sondern, weil er selber darüber so entsetzt ist.» Beim Angeklagten seien starke Selbstschutzmechanismen am Werk.

Die Richter betrachteten es als bewiesen, dass der Beschuldigte die Tat in vollem Bewusstsein vollzogen hatte – jedoch nicht unbedingt den Tod aller Autoinsassen wollte. «Hätte er dies beabsichtigt, hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Er hat jedoch den Tod aller Insassen in Kauf genommen.» Seine Einsichtsfähigkeit und der Umstand, dass sich die beiden Geschädigten keine lange Haftstrafe für den Angeklagten wünschten, haben laut dem Richter schuldmindernd gewirkt. Der Mann nahm das Urteil stillschweigend zur Kenntnis.

«Abartig und krank»

Der Staatsanwalt warf dem Angeklagten am Montag vor, durch den absichtlichen Unfall den Tod oder zumindest schwerste Verletzungen bei Ehefrau und Tochter in Kauf genommen zu haben. Dafür forderte er eine Gefängnisstrafe von 36 Monaten, davon 12 Monate unbedingt. Die Verteidigung plädierte auf eine bedingte Gefängnisstrafe von 24 Monaten.

Der Angeklagte streitete die Vorwürfe im Amthaus nicht ab und bezeichnete sein Verhalten selber als «abartig und krank». Er könne es sich nicht erklären und möchte die Tat am liebsten ungeschehen machen, sagte er vor den Richtern.

Abschied im Auto

Unter Tränen schilderte die Ex-Frau des Beschuldigten am Montag die Geschehnisse, wie die «Berner Zeitung» berichtete. Am Abend sei sie von ihrem damaligen Ehemann und der gemeinsamen Tochter von der Arbeit abgeholt worden. Während der Fahrt habe er plötzlich beschleunigt und sei aggressiv gefahren. «Heute Abend gehen wir alle», habe er gesagt. Vor dem Unfall warf er ihr Handy aus dem Fenster raus und schlug sie.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe Beratung: Dargebotene Hand, Tel. 143, (143.ch) Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (147.ch) Kirchen (Seelsorge.net)

Anlaufstellen für Suizid-Betroffene: Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (Nebelmeer.net); Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (Verein-refugium.ch); Verein Regenbogen Schweiz (Verein-regenbogen.ch).