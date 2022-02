Muttenz BL – Mann crasht in Mast und verstirbt an Unfallstelle

Am Dienstagvormittag kam es in Muttenz zu einem tödlichen Unfall.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 58-jähriger Personenwagenlenker am Dienstagvormittag auf der St. Jakobs-Strasse in Muttenz in Richtung Basel. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer Strassenlaterne.