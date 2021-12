England : Mann crasht seinen Porsche und fährt damit 50 Kilometer über die Autobahn

In England hielt die Polizei auf der Autobahn einen Porsche an, der offensichtlich nicht mehr auf die Strasse gehört hätte. Der Fahrer des Sportwagens hatte zuvor einen Unfall gebaut.

Ein Mann crashte in England seinen Porsche und fuhr mit dem Sportwagen in diesem Zustand weiter.

Rund 50 Kilometer ist ein Mann in England nach einem Unfall mit dem heraushängenden Heck seines Porsches über die Autobahn gefahren. Die Stossstange sei buchstäblich aus dem Kofferraum herausgewippt, teilte die Polizei in der Grafschaft Surrey mit, wie die Nachrichtenagentur PA am Montag meldete.

Der Fahrer dachte, er dürfe so weiterfahren

«Der Fahrer sagte den Beamten, dass er auf der Autobahn M25 in Kent einen Unfall gebaut und gedacht habe, dass es in Ordnung sei, die Fahrt in diesem Zustand fortzusetzen», hiess es in der Polizeimitteilung.