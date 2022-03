St. Gallen - Mann dank Tweet aus Toilette befreit

In nur wenigen Minuten reagierte die Stadt und der Mann konnte rasch befreit werden.

In der öffentlichen Toilette bei der Bushaltestelle «Riethüsli» sperrte sich der Mann kürzlich ein.

Am Donnerstagnachmittag twitterte ein Mann, welcher sich selbst in einer Toilette eingesperrt hatte, der Stadt St. Gallen.

Ein ungewöhnlicher Tweet erreichte die Stadt St. Gallen kürzlich. Ein User bat um Hilfe, weil er sich selbst in einer öffentlichen Toilette beim Riethüsli eingesperrt hatte, und anstatt den Notruf zu wählen sich dazu entschied, sein Glück über Twitter zu versuchen, wie «FM1Today» berichtete.

Der User @wasdieweltnicht bat die Stadt um Hilfe, ob Sie einen Busfahrer oder so vorbeischicken könnten. Nach vier geschlagenen Minuten reagierte die Stadt St. Gallen bereits auf diesen Tweet. Eine Polizei-Patrouille sei unterwegs, um den Mann aus seiner unangenehmen Lage zu befreien.

Der Lösungsweg mag unkonventionell gewesen sein, hatte den Mann aber innert Minuten aus der misslichen Situation gebracht. Generell gelöst werden konnte das Problem der defekten Tür scheinbar noch nicht. Wie ein Augenschein von 20 Minuten vor Ort zeigte, ist die Männertoilette derzeit nicht zugänglich. Das Frauen-WC ist in Betrieb.

Was genau das Problem mit dem Schliessmechanismus oder der Tür ist, konnte auf Twitter nicht geklärt werden. Der Eingeschlossene antwortete auf entsprechende Fragen von Usern, dass er selbst gelernter Maschinenmechaniker sei und nicht herausgefunden habe, woran es lag, dass sich die Tür nicht von innen öffnen liess. Er vermutet aber, dass die Infrastruktur in den 60er-Jahren verbaut wurde. Könnte also eine Alterserscheinung sein.