Corona-Lockerungen : Mann darf erstmals nach 2,5 Monaten seine Wohnung in Shanghai verlassen

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Virus zu leben, hält China am Null-Covid-Ziel fest. Nun ist der chaotische Lockdown in Shanghai zu Ende. Die Menschen sind euphorisch.

Nachdem der Lockdown in Shanghai grösstenteils aufgehoben wurde, strömen die Menschen ins Freie.

Nach zwei Monaten hat die ostchinesische Hafenstadt Shanghai ihren kontroversen, teils chaotischen Lockdown weitgehend aufgehoben. Die meisten der 26 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner durften ihre Wohnungen am Mittwoch wieder verlassen. Geschäfte öffneten. Auch wurde öffentlicher und privater Verkehr mit Einschränkungen wieder aufgenommen. Ausgenommen sind nur noch Nachbarschaften, die wegen Infektionen als Risikogebiete abgeriegelt sind. Rund 200’000 Menschen sind noch weiter in Quarantäne, wie Staatsmedien berichteten.

«Es ist wirklich verrückt», sagte eine 43-jährige Deutsche, die erstmals wieder vor die Tür kam und es kaum fassen konnte: «Es herrscht ein geschäftiges Treiben. Als wenn nichts gewesen wäre.» Viele Läden hätten geöffnet. Es werde geputzt, ein wenig verkauft. «Es ist alles wieder zurück auf Start», fand die Deutsche. Die Bäume seien grün, der Frühling sei gekommen, das Wetter warm: «Es herrscht eine gewisse Euphorie.» In der Nacht sei gefeiert worden. Wie nach Silvester lägen Partyreste herum. «Wir sind im Jubel, Trubel und können es kaum einordnen.»

«Ich fühle mich, als wäre ich eine Ewigkeit abgeschnitten gewesen»

Sogar zweieinhalb Monate steckte Herr Zhou in seiner Wohnung fest. «Erst war ich genervt, unwillig, verwirrt und besorgt, doch dann habe ich mich schrittweise daran gewöhnt», sagte der 40-jährige Techniker. «Heute fühle ich mich, als wenn ich eine Ewigkeit abgeschnitten gewesen wäre.» Als Erstes habe er einen Zehn-Kilometer-Lauf gemacht. Auch wenn es weitere Ausbrüche geben werde, sollte es nie wieder zu einem derart langen Lockdown kommen, meinte Herr Zhou. «Die Regierung sollte die Lehren daraus ziehen und künftige Massnahmen verbessern .»

Der Lockdown in dem Wirtschafts- und Finanzzentrum der zweitgrössten Volkswirtschaft war Ende März zunächst für fünf Tage über die Pudong-Seite östlich des Huangpu-Flusses verhängt worden. Doch wurden die Beschränkungen wegen der steigenden Infektionszahlen ausgedehnt und dauerten am Ende zwei Monate. Wegen unzureichender Lieferungen von Lebensmitteln, schlechter medizinischer Versorgung und teils chaotischer Verhältnisse hatte es heftige Kritik gegeben.

Die Bevölkerung von Shanghai wurde aufgrund des strikten Lockdowns teils eingesperrt. In den sozialen Medien kursierten Videos, wie sich Bürger gegen die Massnahmen wehrten.

Auf dem Höhepunkt der Welle zählte Shanghai im April 27’000 neue Infektionen an einem Tag. Am Dienstag meldete die Metropole nur noch 15 neue Fälle – so wenig wie seit drei Monaten nicht mehr. Landesweit berichtete die nationale Gesundheitskommission nur 68 Neuinfektionen, davon 46 ohne Symptome.