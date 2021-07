Basel - Mann demoliert WC in Club und hinterlässt Blutlache

Der Club Barock in Basel wurde am Sonntagmorgen von einem Randalierer heimgesucht. Der Mann wütete auf einem WC und hinterliess neben einem Sachschaden auch eine Blutlache.

Polizei und Sanität mussten am frühen Sonntagmorgen in die Freie Strasse in Basel ausrücken. Ein Mann hatte gegen fünf Uhr im Club Barock auf dem WC randaliert und sich dabei verletzt. Ein Bild zeigt zerstörte Lavabos und eine Blutlache am Boden. Die Gründe dafür sind unklar, der Randalierer musste aber medizinisch versorgt werden.