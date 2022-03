Mann in St. Gallen der fünfstündigen Vergewaltigung freigesprochen

Am frühen Dienstagmorgen begann der Prozess gegen einen Mann, der eine Bekannte fünfeinhalb Stunden lang vergewaltigt haben soll.

Ein 54-jähriger Mann musste sich am Dienstagmorgen wegen Anschuldigungen einer Vergewaltigung vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten. Er soll eine Bekannte in einem Hotelzimmer fünfeinhalb Stunden lang vergewaltigt haben. Deswegen wurde er vom Opfer angezeigt.

Die Klägerin erscheint ebenfalls vor Gericht und wird befragt, als der Beschuldigte sich in einem anderen Raum befindet. «Er war sexsüchtig», sagt die Frau mit schwacher Stimme. Mit dem Beschuldigten habe sie früher eine Beziehung geführt, diese aber abgebrochen, da er angeblich immer brutaler wurde. Seine mehrstündige Potenz erklärt sie mit Medikamenten, die er nahm. «Er hatte seine Pülverchen», so die Frau.

Einblick in das Alkoholmilieu von St. Gallen

Der Staatsanwalt fordert einen Schuldspruch wegen sexueller Nötigung sowie Vergewaltigung. «Wir erhalten wieder einmal einen tieferen Einblick in das Alkoholmilieu von St. Gallen», sagt der Staatsanwalt. Er räumt ein, dass es weder spurentechnische noch rechtsmedizinische Beweismittel gibt. Auch sei es erstaunenswert, dass ein Mann eine Erektion für fünfeinhalb Stunden halten könne.

Seine langjährige Tätigkeit im Rechtswesen habe ihn aber gelehrt, «dass es nichts gibt, was es nicht gibt». Die Äusserungen der Klägerin seien nichtsdestotrotz nachvollziehbar und glaubhaft.

Der Verteidiger hingegen fordert einen vollumfänglichen Freispruch. Die ganze Geschichte sei, wie der Verteidiger meint, nicht wahr. «Das ergibt sich aus den Aussagen der Klägerin und dem medizinischen Gutachten», so der Anwalt. Dass sein Mandant fünfeinhalb Stunden lang eine Erektion halten könne, sei medizinisch gar nicht möglich. Weiter habe niemand am Ort des Geschehens etwas in der Nacht gehört, obwohl die Klägerin behauptet, dass sie geschrien hat.