Am 11. Februar wurde das Model L.M.* in einer Tiefgarage mit Säure angegriffen.

Der Mann, der die ehemalige Miss-Kandidatin L.M.* in einer Tiefgarage in Neuenburg mit Säure angriff, war ihr Ex-Freund. Das bestätigt die Kantonspolizei Neuenburg in einer Mitteilung. Der mutmassliche Täter gab demnach an, er und L.M hätten «während mehrerer Monate» eine Beziehung geführt.

Der Säureangriff ereignete sich am 11. Februar in einer Tiefgarage in der Stadt Neuenburg. Ein Nachbar eilte L.M zur Hilfe und schüttete Wasser über sie – womit er wohl Schlimmeres verhinderte. Nach der Attacke wurde M. zuerst in ein lokales Spital gebracht, danach in ein Waadtländer Spital überführt. L.M. nahm 2016 an einem Miss-Wettbewerb teil, wo sie den Final erreichte.