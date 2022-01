Neue Details – Mann, der von Süd- nach Nordkorea flüchtete, war früherer Überläufer

Letzte Woche wurde ein Mann beobachtet, wie er die Demilitarisierte Zone (DMZ) von Süd- nach Nordkorea überquerte. Nun ist bekannt, wer die Person ist. Laut Angabe des südkoreanischen Verteidigungsministeriums in Seoul soll es sich um einen Nordkoreaner handeln, der zuvor in den Süden übergelaufen war.

Vorfälle in der DMZ häufen sich

Mehrere Vorfälle in jüngster Zeit haben jedoch in Südkorea Besorgnis über Sicherheitslücken oder verzögerte Reaktionen von Truppen, die die Grenze bewachen, geweckt. Im Fall vom Samstag blieb die Anwesenheit der Person in der Nähe der Grenze fast drei Stunden lang unbemerkt, nachdem Überwachungskameras aufgezeichnet hatten, wie die Person einen Zaun erkletterte und Alarme auslöste, teilte das Militär in einem Briefing am Sonntag mit.