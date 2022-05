Nati-Star mit Assist : Mann des Spiels – aber Shaqiri verliert erneut mit Chicago Fire

Xherdan Shaqiri und Chicago Fire kassierten in der Nacht auf Sonntag die fünfte Niederlage im elften Spiel. Immerhin wurde der Nati-Star für seine Leistung ausgezeichnet.

Shaqiri lieferte einen Assist und wurde Man of the Match.

Nur zwei Siege aus elf Spielen – Chicago Fire und Nati-Star Xherdan Shaqiri ist der Saisonstart alles andere als gelungen. Aktuell liegt der Club auf dem letzten Tabellenplatz der Eastern Conference. In der Nacht auf Sonntag gab es die fünfte Niederlage für Shaqiri und seine Teamkollegen. Zwar hatte Chicago doppelt so viele Schüsse und deutlich mehr Ballbesitz als Gegner Cincinnati, doch am Ende verlor man trotzdem mit 1:2.

Chicagos Rafael Czichos erzielte in der 33. Minute ein Eigentor. In der 83. Minute traf das Fire-Team dann ins richtige Tor. Jhon Duran glich nach einem Shaqiri-Eckball aus und traf zum 1:1. Ein Assist auf das Konto des Nati-Stars. Doch die Freude über den Ausgleich hielt nicht lange – nur zwei Minuten später traf Luciano Acosta zum 2:1-Endresultat für Cincinnati. Kleiner Trost für Shaqiri: Er wurde zum Man of the Match gekürt.