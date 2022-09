Obergerlafingen SO : Mann dringt gewaltsam in Haus ein – Bewohnerin überwältigt ihn

Unter Androhung von Gewalt verschaffte sich ein Mann in Obergerlafingen Zutritt in ein Haus. Die Geschädigte und eine weitere Person konnten ihn überwältigen.

In Obergerlafingen SO ist ein Mann gewaltsam in ein Haus eingedrungen. Personen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ein vorerst unbekannter Mann begab sich am Mittwochmorgen zu einem Wohnhaus in Obergerlafingen. Als ihm nach dem Klingeln eine Frau die Haustüre öffnete, bedrohte er diese und verschaffte sich so Zutritt in die Liegenschaft.