40 Polizisten im Einsatz

Mann droht mit Waffe – Polizei rückt mit Sondereinheit aus

In Allschwil im Kanton Baselland hat ein Mann damit gedroht, seine Schusswaffe einzusetzen. Die Polizei rückte darauf mit einer Sondereinheit und 40 Personen aus. Sie konnte den psychisch auffälligen Mann nach vier Stunden festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich an der Binningestrasse in Allschwil im Kanton Baselland.

Am Samstagmorgen um 05.45 Uhr erreichte die Kantonspolizei Baselland eine Meldung wegen Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus an der Binningerstrasse in Allschwil. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort hatte sich der Mieter der Wohnung, aus welcher die Lärmbelastung gemeldet wurde, bereits verbarrikadiert. Auf Kontaktversuche der Polizei reagierte der 41-jähriger Mann nicht.