Cannabis-Arteriitis: Mann droht wegen starkem Cannabis-Konsum Amputation der Fingerspitzen

Annals of Emergency Medicine 2022: A. Mittelman et al.

Mit blauen Fingerspitzen hat ein Mann aus den USA die Notaufnahme des Boston Medical Center aufgesucht. Auch kleinere Geschwüre waren zu diesem Zeitpunkt schon sichtbar. Abgesehen von diesen Hautveränderungen sei der 49-Jährige «gesund» gewesen, so Andrew Mittelman und seine Kolleginnen. Der Mediziner und die Medizinerinnen berichten von dem Fall im Fachjournal «Annals of Emergency Medicine».

Es stellte sich heraus, dass der Patient schon in den sechs Wochen zuvor Veränderungen an seinen Händen festgestellt hatte. In dieser Zeit habe er schon an schmerzhaften Einrissen an den Fingern gelitten. Die Untersuchung ergab, dass seine Hände unzureichend durchblutet waren (siehe Bildstrecke). Zudem stellte das medizinische Personal «Lochfrass» an den Fingerspitzen fest.