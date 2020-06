Aktualisiert vor 18min

Birsfelden BL

Mann drohte und verschanzte sich in Wohnung, Polizei umstellte Block

In Birsfelden kam es am Mittwochnachmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz bei einem Wohnhochhaus. Ein Mann verschanzte sich nachdem er Drohungen geäussert hatte in seiner Wohnung. Er stellte sich schliesslich der Polizei.

von Lukas Hausendorf

Einsatzkräfte der Baselbieter Polizei umstellten am Mittwochabend einen Wohnblock am Stausee in Birsfelden. Die Polizei rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor dem Wohnblock an. «Die Leute können weder rein noch raus und werden langsam unruhig», berichtete ein Leser-Reporter vor Ort.

«Die Leute können weder rein noch raus und werden langsam unruhig», berichtete ein Leser-Reporter. Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr umstellte die Baselbieter Polizei in Birsfelden ein Wohnhochhaus am Stausee. Zahlreiche Augenzeugen bekamen den Einsatz mit.

«In einer Wohnung hat sich eine Person verschanzt. Es kam zu einer Drohung, aber es besteht keine Gefährdung für Dritte», erklärte Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Platz. Gegen 18 Uhr war die Lage soweit unter Kontrolle, dass Bewohner der betroffenen Liegenschaft in Begleitung der Polizei zu ihren Wohungen durften. Nur Minuten später stellte sich der Mann schliesslich der Polizei.