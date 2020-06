Gewaltdelikt in Luzern

Mann (46) durch Stichverletzung lebensgefährlich verletzt

Am Mittwochabend kam beim Nordpol Luzern zu einem Gewaltdelikt. Ein Leser-Reporter berichtet von einem grossen Polizeiaufgebot.

In Luzern lief in der Nacht auf Donnerstag ein Grosseinsatz der Polizei.

Wie ein Leser-Reporter berichtet, gab es in der Nähe der Sommerbar «Nordpol» in Luzern einen grösseren Polizeieinsatz. Laut des Lesers waren am Mittwoch kurz vor Mitternacht mehrere Rettungswagen, Polizeiautos und eine Hundestaffel vor Ort.

Der Leser sagt: «Ich hörte eine Frau schreien, danach kamen die Polizei und die Ambulanz.» Wie der Leser-Reporter sagt, war die Polizei sehr lange vor Ort. Urs Wigger, der Mediensprecher der Luzerner Polizei bestätigt auf Anfrage einen Einsatz an der Reuss. In einer Mitteilung heisst es: «Gestern Abend wurde durch Passanten beim Reusszopf in Reussbühl ein schwerverletzter Mann aufgefunden. Dieser wies Schnitt- und Stichverletzungen auf und wurde in lebensbedrohlichem Zustand ins Spital gefahren.»