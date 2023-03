Zürich: Exhibitionist beim Schulhaus Aemtler festgenommen

Der Mann wurde von polizeilichen Einsatzkräften in der Parkanlage beim Schulhaus festgenommen.

Die Stadtpolizei Zürich nahm einen 43-jährigen Schweizer fest, welcher verdächtigt wird, in der Umgebung eines Wiediker Schulhauses sein Geschlechtsteil vor Kindern entblösst zu haben.

Ein Mann entblösste in der Nähe eines Schulhauses in Zürich-Wiedikon sein Geschlechtsteil.

Ein Exhibitionist trieb am Dienstagnachmittag sein Unwesen: In der Nähe des Schulhauses Aemtler im Zürcher Kreis 3 habe ein Mann sein Geschlechtsteil vor Kindern entblösst, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei.