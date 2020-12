Am Montag bestätigte die Polizei, dass es sich bei der nackten Leiche, die in einem Gebüsch entdeckt wurde, um Alexis handelte.

Am Tag nach Thanksgiving verschwand sie spurlos

Am Freitag wurde Alexis als vermisst gemeldet. Ihr Ehemann Tom Sharkey (49) informierte die Familie laut dem ortsansässigen Newsportal ABC13 am Samstag: Er habe seit einem Tag nichts mehr von seiner Frau gehört.

Alexis’ Mutter schaltete noch am Samstag eine Vermisstenanzeige via Facebook auf. «Meine Tochter, Alexis Sharkey, wird vermisst!», schrieb Stacey Robinault. Man habe seit über 24 Stunden kein Lebenszeichen von ihr bekommen, die Polizei sei alarmiert.

Freunde schlugen sofort Alarm

An Thanksgiving am Donnerstag sei Alexis noch bei ihr gewesen, berichtete ihre Freundin Tanya Ricardo dem Nachrichtensender KHOU11. Am Freitagabend habe sie dann zuletzt von ihr gehört, am Samstag hätten sie sich eigentlich zum Filmeschauen treffen wollen. Es sei ungewöhnlich, dass sie so lange nicht auf Anrufe reagiert habe: «Sie ist an ihrem Telefon angewachsen. Sie ist eine Social-Media-Königin. Sie ist eine Influencerin. Sie arbeitet von ihrem Telefon aus.»