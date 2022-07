Wil SG/Wila ZH : Mann entdeckt Auto, das ihm gestohlen wurde – 3 Männer nach Flucht verhaftet

Nach einer Flucht über drei Kantone konnten drei Personen festgenommen werden, die ein Auto entwendet hatten. Dieses wurde zuvor vom ursprünglichen Besitzer entdeckt, die die Polizei verständigte.

Am Donnerstagabend hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem Mann erhalten, dass er soeben sein Auto in Wil SG gesehen hatte, welches er am Tag zuvor als entwendet gemeldet hatte. «Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen konnte das Auto antreffen, die Nachfahrt aufnehmen und versuchte es anzuhalten», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Die Autodiebe versuchten sich der Anhaltung zu entziehen und flüchteten über den Kanton Thurgau in den Kanton Zürich.