Mézeray, Frankreich : Mann entdeckt in Schrank drei verweste Babyleichen

Beim Aufräumen in einem Nebengebäude seines Hauses entdeckte ein Mann in Mézeray die Leichen von drei Neugeborenen. Bislang kam es zu keinen Verhaftungen.

Die Polizei werde nun alle am Fund beteiligten Personen befragen. Bislang gab es aber keine Festnahmen. (Symbolbild)

Die Leichen wurden in einem Schuppen nahe Le Mans gefunden. (Symbolbild)

Im Nordwesten Frankreichs machte ein Mann einen schrecklichen Fund. Durch den Tod seiner Frau räumte der Mann einen nahegelegenen Schuppen seines Haus auf. Dort entdeckte er in einem verschlossenen Schrank eine verweste Babyleiche, wie der Sender BFMTV am Dienstag berichtete. Der Mann alarmierte sofort die Polizei. Diese nahm daraufhin den Schuppen genauer unter die Lupe und stiess auf zwei weitere in Tüten gewickelte Leichen. Des Weiteren fand die Polizei noch zwei Messer.