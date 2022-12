Uster: Rehskelett in Abfalleimer entdeckt

1 / 5 20 Minuten Als A.M. das Rehskelett im Abfalleimer vorfand, habe sich noch frisches Blut an den Knochen befunden. Privat Nachdem die tierischen Überreste auch nach einer Woche noch nicht ordentlich aus dem Abfall entfernt worden waren, wandte sich A.M. an einen Jagdaufseher. Privat

Darum gehts Am Rand des Oberustermer Waldes wurde ein Rehskelett im Abfall entsorgt.

Ein Anwohner entdeckte die entsorgten Knochen.

Das Reh sei womöglich durch einen Hunderiss zu Tode gekommen, vermutet ein Wildhüter.

Auf Facebook kursieren befremdliche Fotos: Sie zeigen Teile eines Tierskeletts in einem Abfalleimer in Uster. Die Fotos werfen bei der Community Fragen auf: «Oh je, wer macht so etwas?», kommentiert eine Userin.

Den Fund gemacht hat der Ustermer A.M.* Wie der 68-Jährige gegenüber 20 Minuten sagt, sei er kürzlich am Rand des Oberustermer Waldes bei Wermatswil auf die tierischen Einzelteile gestossen. «Ich war mit meinen Hunden spazieren, als sie die Überreste aufspürten.» M. vermutet, dass die Entsorgung der Überreste nicht lange vor seinem Fund stattgefunden hat, denn: «An den Knochen befand sich noch frisches Blut.»

Befremdet von der Art der Entsorgung habe er ein Foto gemacht. «Nach fast einer Woche spazierte ich an der gleichen Stelle vorbei und die einzelnen Knochen befanden sich immer noch am gleichen Ort», sagt er empört. Dann habe sich der 68-Jährige an den Jagdaufseher gewandt: «Es kann doch nicht sein, dass man so mit den Überresten eines Tieres umgeht.» Laut M. sei das Tier mittlerweile vom Jagdaufseher entfernt worden.

Reh womöglich von Hund gerissen

Wie Werner Schibli, Wildhüter eines anderen Ustermer Jagdreviers, erklärt, handle es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um ein Rehskelett: «Der behaarte Lauf, der sich im Abfalleimer befindet, deutet stark auf denjenigen eines Rehs hin, ebenso wie die Wirbelsäule.» Dass das Tier durch einen Wilderer zu Tode gekommen sein könnte, schliesst der Wildhüter jedoch aus. «Es kann sein, dass das Reh von einem Hund gerissen wurde.» Das tote Tier sei dann womöglich liegen gelassen und von Füchsen gefressen worden.

Dass das Skelett in den Abfalleimer geworfen wurde, sei befremdlich. Dem Wildhüter seien keine anderen Fälle in Uster bekannt, in denen Tierskelette auf diese Art entsorgt worden seien. «Die Person wusste womöglich nicht, wohin damit und hat sich dann für den Abfall entschieden.» Wie Schibli sagt, soll man sich in solchen Fällen an die Polizei wenden, welche die zuständige Stelle – die Wildhut – alarmiere. «Wir gehen dann zum Fundort und bringen das tote Tier zur Tierkadaverstelle.»



*Name der Redaktion bekannt