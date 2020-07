Ukraine

Mann entführt Bus und nimmt 20 Passagiere als Geiseln

In der ukrainischen Stadt Luzk steht die Polizei im Grosseinsatz. Laut Augenzeugen sind Schüsse gefallen.

In der ukrainischen Stadt Luzk hat ein Mann einen Bus entführt. Im Bus befinden sich laut Medienberichten 20 Passagiere. Der Mann sei mit Sprengstoff bewaffnet und drohe dein Bus in die Luft zu jagen.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter soll der Mann in russischer Sprache Forderungen gestellt und vor versteckten Sprengsätzen in der Stadt gewarnt haben. Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte bei Facebook und versicherte, dass alles getan werde dafür, Opfer zu vermeiden.

Die Polizei versucht derzeit, mit dem Mann in Kontakt zu treten. Zuvor hatte dieser offenbar eine Videobotschaft ins Internet gestellt. Diese kursiert in den Sozialen Medien. In der Botschaft bringt der Geiselnehmer sein Misstrauen mit dem ukrainischen System zum Ausdruck.