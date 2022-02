Roches-de-Moron NE – Mann entführt Frau und verletzt eigenen Sohn mit Messer

Die Neuenburger Polizei erhielt am frühen Dienstagmorgen die Meldung, dass ein Mann seine Ehefrau entführte und den 24-jährigen Sohn mit einem Messer an der Hand verletzte. Der Sohn wurde mit einer Stichverletzung ins Spital in Lausanne gebracht. Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde dem mutmasslichen Täter vor den Ereignissen verboten, sich seiner Frau zu nähern. Nach der Entführung wurde eine sofortige Suchaktion eingeleitet.