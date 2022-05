7,5 Jahre Freiheitsstrafe: Mann entführt Sexarbeiterin von Strassenstrich und vergewaltigt sie

Sexarbeiterin alarmierte Kollegin

Zusammen mit einem Kollegen fuhr der damals 23-jährige Mann im Dezember 2015 zum Strassenstrich an der Reusseggstrasse in Luzern. Mit einer Sexarbeiterin vor Ort vereinbarte er Geschlechtsverkehr für ihn und seinen Beifahrer auf dem Rücksitz des Autos. Passieren sollte dies beim Verrichtungsplatz des Strassenstrichs. Als die Sexarbeiterin einsteigen wollte, stiess sie der inzwischen ausgestiegene Mann ins Auto. Gemäss Urteil ist klar, dass die Frau «bei der Wegfahrt vom Strassenstrich an die Scheiben schlug und schrie». Per Telefon alarmierte die Sexarbeiterin eine Kollegin, die ihrerseits die Polizei alarmierte. Anhand von Strassenschildern versuchte die Betroffene, den Fahrtweg zu beschreiben.