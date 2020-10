In Containern der Valora AG am Bahnhof Wil SG entdeckte Claudio Palumbo mehrere Säcke voller Backwaren. Er spricht von einem erbärmlichen Verhalten. Die Valora AG nimmt Stellung zum Food-Waste.

Darum gehts In Wil SG hat ein Bazenheider zwei Container mit weggeworfenen Backwaren entdeckt.

Auf Facebook ärgern sich mehrere Leute über den Food-Waste.

Die Vorwürfe richten sich gegen die Valora AG, der die Container gehören.

Die Valora AG nimmt Stellung.

Den Deckel habe man gar nicht mehr zugebracht, so voll seien die Avec-Container der Valora AG am Bahnhof Wil gewesen, meint Claudio Palumbo. In den zwei Abfall-Containern lagen zuoberst PET-Abfallsäcke gefüllt mit Backwaren. «Ich konnte nicht fassen, was das für eine Verschwendung ist», zitieren die «Wiler Nachrichten» den Mann aus Bazenheid. Auch die Taxifahrer, die ihren Stand neben den Containern haben, sind gemäss Palumbo Zeugen davon, wie jeweils am Abend Backwaren entsorgt werden. Teilweise seien die Backwaren von den Mitarbeitern auch an Vögel verfüttert worden.

Palumbo postete die Bilder der Backwaren auch auf Facebook. Dort wurden auch diskutiert, wie der Food-Waste verhindert werden könnte. Eine Nutzerin kommentierte: «Nehmen Angestellte etwas nach Hause, kann sie das den Job kosten.» Auch Palumbo macht den Mitarbeitern der betroffenen Firma keine Vorwürfe. Trotzdem stört ihn, dass sich niemand dafür verantwortlich fühlt. «Selbst als ich in der Avec-Filiale fragte, an wen ich mich von den Vorgesetzten wenden könne, wurde mir keine Antwort gegeben», erzählt er.

Container stehen tagsüber in abgeschlossenem Bereich

Nachdem der Bazenheider die Brötchen in den Säcken entdeckte und die Fotos veröffentlichte, reagierten die Verantwortlichen offenbar. Ein paar Tage später seien die Container an einen neuen Standort verschoben worden, so Palumbo. Er sagt: «Die Container stehen jetzt in einem abgeschlossenen Bereich und sind deshalb nur schwer erkennbar.» Als der Raum mal geöffnet war, warf Palumbo einen Blick hinein. Die Situation habe sich nicht gebessert, noch immer werden Backwaren weggeworfen. Vor einigen Tagen haben aber die Verantwortlichen erneut reagiert. «Jetzt ist die Schiebetür zu den Containern immer zu. Vermutlich will man sich vor neugierigen Blicken schützen», meint Palumbo.

Die Valora AG bestätigt, dass es sich bei den beiden Containern um Abfall des Avec am Bahnhof Wil handelt. Der Standort sei aber nicht gewechselt worden. «Generell werden die Abfall-Container im abgesperrten Bereich aufbewahrt. Am Tag der Entsorgung werden sie für die Müllabfuhr an die Strasse gestellt», so Christina Wahlstrand, Kommunikationsleiterin der Valora AG.

Food-Waste vermeiden im eigenen Interesse

Um gegen Food-Waste vorzugehen, mache man Verschiedenes. «Lebensmittel, die kurz vor Ablauftermin sind, werden günstiger angeboten. Backwaren sowie weitere Artikel werden laufend frisch gebacken, um ein Überangebot zu vermeiden», so Wahlstrand. Für Auffangstationen seien die übrig gebliebenen Backwaren oft uninteressant, da die Mengen zu klein seien. Trotzdem strebe man Kooperationen an, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Too Good To Go, mit der an einigen Standorten die Produkte eine zweite Chance bekommen würden.