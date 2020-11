In dieser Bank in Aesch LU fand der Überfall statt.

Nach der Tat flüchtete der Mann. Eventuell in einem Porsche Cayenne, schreibt die Luzerner Polizei.

Dieser Mann hat die Raiffeisen-Filiale in Aesch LU überfallen.

Bereits einen Tag zuvor wurde eine Raiffeisen-Filiale überfallen: In Schlossrued AG, das nur 17 Kilometer vom neuen Tatort entfernt ist.

In Aesch LU wurde am Donnerstag die Raiffeisen-Filiale überfallen.

Am Donnerstag, 5. November 2020, kurz nach 11.15 Uhr, überfiel ein unbekannter Mann die Raiffeisenbank in Aesch. Er erbeutete Bargeld, verliess die Bank und flüchtete in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter war mit einem Messer bewaffnet. Eventuell dürfte die Täterschaft mit einem hellen Personenwagen, Marke Porsche Cayenne, geflüchtet sein, teilte die Luzerner Polizei weiter mit. Dazu habe die Polizei einen Hinweis aus der Bevölkerung bekommen, sagte ein Sprecher gegenüber 20 Minuten.