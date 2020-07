Polizeimeldungen Ostschweiz

Mann erleidet Herzinfarkt und verursacht Fünffach-Kollision

Bivio GR, 17.7.2020: Bei Stalveder kam ein Auto in einer Kurve von der Strasse ab. Es stürzte dann auf die unterhalb verlaufende alte Kantonsstrasse und von da aus weiter in Richtung des Flusses Julia. Erst kurz vor dem Fluss wurde das Auto durch Bäume gestoppt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nur leicht verletzt und konnten das Auto selbständig verlassen. Das Auto erlitt Totalschaden.

St. Gallen, 21.07.2020: Ein 69-jähriger Mann erlitt mutmasslich einen Herzinfarkt während der Fahrt. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, bevor er ungebremst in ein parkiertes Auto fuhr. Durch den Wucht des Aufpralls wurden die anderen Fahrzeuge ebenfalls beschädigt. Das vorderste Auto stiess zudem mit einer 59-jährigen Frau zusammen, die die Strasse überqueren wollte. In einem der parkierten Fahrzeuge sass eine Mitarbeiterin der Polizei, die Geschwindigkeitskontrollen durchführte. Beide wurden für eine Untersuchung ins Spital gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.



