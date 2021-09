Mann erliegt nach Attacke in St. Gallen seinen Verletzungen

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich im St. Galler Stadtzentrum ein Gewaltdelikt . Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen ging eine Meldung ein, dass eine Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen an der Brühlgasse stattgefunden habe. Ausgerückte Patrouillen fanden einen schwer verletzten Mann vor.

Gemäss den ersten Erkenntnissen gab es am Sonntagmorgen, kurz vor 03.30 Uhr, eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Kubaner und einem Kollegen des späteren Opfers. Im nachfolgenden Verlauf kamen weitere Personen dazu, wobei dem 38-jährigen Dominikaner mit einem unbekannten Gegenstand Stichverletzungen am Arm und im Brustbereich zugefügt wurden. Die Personen ergriffen nach dem Angriff die Flucht in unbekannte Richtung. Am Sonntagmorgen waren am Tatort noch Blutspuren zu sehen. Zudem war die Polizei noch mit der Spurensicherung beschäftigt.