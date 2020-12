Manhattan : Mann eröffnet bei Weihnachtskonzert das Feuer

Die New Yorker Polizei hat einen Mann erschossen, der bei einem Konzert vor einer Kirche mindestens zehn Schüsse abgab. Er hat niemanden verletzt.

Der Mann hat vor einer Kirche in Manhattan auf das Publikum geschossen.

In New York ist ein Mann von der Polizei erschossen worden, der am Rande eines Weihnachtskonzerts das Feuer eröffnet hatte.