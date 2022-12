Kanada: Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in einem Vorort von Toronto

Kanada : Mann erschiesst 5 Menschen und wird von der Polizei getötet

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Wohngebäude in Kanada kamen am Sonntagabend (Ortszeit) sechs Menschen ums Leben. Der Schütze wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei tödlich getroffen.

1 / 3 In Vaughan, einem Vorort von Toronto, starben am Sonntagabend sechs Menschen. Screenshot Google Maps Darunter seien fünf Opfer und der Schütze selbst, wie der Polizeichef von der Regionalpolizei York, Jim MacSween, erzählt. York Regional Police Die Identität der Opfer, das Motiv des Täters und der Tathergang wurden noch nicht veröffentlicht. IMAGO/ZUMA Press

Ein Schütze hat in einem Vorort von Toronto fünf Menschen erschossen. Ein Polizist habe den Verdächtigen nach der Tat in Vaughan in der Provinz Ontario am Sonntag (Ortszeit) bei einem Schusswechsel tödlich getroffen, sagte der Chef der Regionalpolizei York, Jim MacSween. Sechs Menschen seien tot. Ein weiteres Opfer, das vom Verdächtigen angeschossen worden sei, sei im Spital und werde vermutlich überleben.

Gegen 19.20 Uhr seien die Beamten zu einer Schiesserei in einem Gebäude gerufen worden, so MacSween. Dort habe die Polizei einen «entsetzlichen Tatort vorgefunden, an dem zahlreiche Opfer verstorben waren». Eine Notfalleinheit arbeite daran, das Gebäude zu räumen, damit die unverletzten Bewohner zurück in ihre Wohnungen können: «Wir versuchen sicherzustellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, die in diesem Gebäude leben, so schnell wie möglich zurückkehren können. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.»

Weder die Identität der Opfer, noch das Motiv des Täters könne die Polizei mitteilen. Es sei auch noch nicht öffentlich, wie es zur Schiesserei kam. Constable Laura Nicolle, die Angestellte der Notfallzentrale, die den Notruf entgegennahm, sagte gegenüber CNN: «Das ist der schrecklichste Anruf, den ich in meiner gesamten Karriere erlebt habe.»

