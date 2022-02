Baden-Württemberg (D) – Mann erschiesst Frau und dann sich selber in Einkaufszentrum

Bei dem Vorfall in Baden-Württemberg handelt es sich um ein Tötungsdelikt.

In einem Einkaufszentrum in Baden-Württemberg sind m Mittwochabend zwei Personen verstorben.

Gegen 19.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein. In Kirchheim unter Teck starben am Mittwochabend zwei Menschen infolge einer Schiesserei im Einkaufszentrum Nanz Center. Bei dem Vorfall handle es sich um ein Tötungsdelikt, wie die Polizei Reutlingen in einem Tweet schreibt: «Nach ersten Erkenntnissen hat ein Mann eine Frau und anschliessend sich selbst erschossen.» Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt.