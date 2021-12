Denver USA : Mann erschiesst fünf Menschen und stirbt danach in Feuergefecht

Ein Amoklauf im Stadtgebiet von Denver endete mit fünf Toten. Der Verdächtige wurde ebenfalls getötet und unter mehreren Verletzten befindet sich ein Polizeibeamter.

Bei einer Serie von Schussvorfällen in und nahe der US-Grossstadt Denver hat ein bislang nicht identifizierter Unbekannter vorläufigen Angaben der Polizei zufolge bislang fünf Menschen getötet. Der Verdächtige selbst starb anschliessend bei einem Schusswechsel mit der Polizei am Montagabend (Ortszeit) in dem Ort Lakewood nahe Denver, wie Polizeisprecher von Denver und Lakewood im US-Staat Colorado in einer Pressekonferenz mitteilten. Unklar sei noch, ob der Verdächtige durch eine Polizeikugel oder anderweitig zu Tode kam.