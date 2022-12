Rom, Italien : Mann erschiesst gute Freundin von Ministerpräsidentin Meloni

Ein der Polizei bekannter Mann hat am Sonntag in Rom ein Blutbad angerichtet.

In Rom hat ein Bewaffneter am Sonntag drei Frauen erschossen, darunter eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Vier weitere Menschen wurden verletzt, als der 57-jährige Claudio Campi das Feuer auf die Teilnehmer einer Versammlung in einem Stadtteil im Norden der Hauptstadt eröffnete, wie die Regierungschefin und die Carabinieri bekanntgaben. Zuvor soll er gerufen haben: «Ich bring euch alle um.» Der Täter hatte demnach die Pistole zuvor an einem Schiessstand entwendet, ein Waffenschein soll ihm zuvor verweigert geworden sein.