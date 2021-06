US-Bundesstaat Georgia : Mann erschiesst Kassiererin wegen Maskenstreit

Zunächst habe der Mann den Supermarkt verlassen, sei dann aber mit einer Waffe zurückgekehrt und direkt auf die Angestellte zugegangen.

Ein Mann hat in einem Supermarkt im US-Staat Georgia eine Kassiererin erschossen, nachdem sie ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Der Vorfall habe sich am Montag (Ortszeit) in einem Laden in Decatur ereignet, einem Vorort von Atlanta, teilte Sheriff Melody Maddox mit. Etliche Menschen hätten sich im Supermarkt aufgehalten. Nach ersten Informationen der Ermittlungsbehörde des Staates Georgia geriet der 30-jährige Schütze mit der Kassiererin in Streit, weil er keine Maske trug. Zunächst verliess er demnach den Laden, ohne etwas gekauft zu haben. Bald sei er jedoch zurückgekehrt, direkt auf die Kassiererin zugelaufen, habe eine Pistole gezückt und abgedrückt, hiess es weiter.