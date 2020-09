1 / 8 In diesem Haus kam es am Karfreitag 2019 zu einem tödlichen Streit. 20 Minuten Ein 66-jähriger Mann hat mit einem Schuhlöffel auf seine Ehefrau eingeschlagen. 20 Minuten Die Frau starb an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. 20 Minuten

Darum gehts Vor dem Kreisgericht St. Gallen muss sich am Dienstag ein 66-jähriger Mann verantworten.

Ihm wird Totschlag vorgeworfen, er hat laut Staatsanwaltschaft seine Ehefrau erschlagen.

Die Frau hatte den Mann zuvor offenbar wiederholt beleidigt, beschimpft und erniedrigt.

Der Beschuldigte sagt, er habe seine Frau nicht umbringen wollen.

Eine 60-jährige Frau hat ihren 66-jährigen Ehemann jahrelang mit Beschimpfungen eingedeckt. Sie bezeichnete ihn laut der St. Galler Staatsanwaltschaft unter anderem als «dreckig», «schmutzig» und «schwul». Der Mann habe darauf ruhig reagiert, habe geschwiegen und sei teilweise davongelaufen. Nie sei er seiner Frau gegenüber laut oder tätlich geworden. Das änderte sich am Vormittag des Karfreitags 2019.

Wie es in der Anklageschrift gegen den Mann heisst, reagierte er an diesem Tag anders als sonst auf die Schimpftiraden und Beleidigungen seiner Frau. Dem Beschuldigten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dass er seine Frau mit einem metallenen Schuhlöffel erschlagen hat. Konkret steht in der Anklageschrift: «A. M.* schlug mit dem Tatwerkzeug 20 bis 30 Male kräftig auf den Kopf und zahlreiche weitere Male auf andere Körperstellen seiner Frau ein, bis sie sich nicht mehr bewegte.» Die Frau verstarb an den Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas, das durch die Schläge ausgelöst wurde.

Schmutzwäsche lässt Streit eskalieren

Am Tattag soll sie ihren Mann mehrmals als schmutzigen Mensch bezeichnet haben. Sie habe ihm seine Schmutzwäsche in einem Plastiksack vor die Füsse geworfen und ihn später auch damit beworfen. Diese Provokationen hätten beim Beschuldigten «eine unkontrollierte Reaktion» ausgelöst, steht in der Anklageschrift. Er habe seine Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Sie sei zu Boden gefallen und hätte sich wehren wollen. Darauf griff der 66-Jährige nach dem metallenen Schuhlöffel und habe begonnen, auf seine Frau einzuschlagen.

Nach der Tat hat der Beschuldigte selbst die Polizei gerufen und liess sich ohne Widerstand verhaften. Er erklärte, er habe seine Frau nicht umbringen wollen, er habe diesen Gedanken nie gehabt. Dem gebürtigen Serben wird von der Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Er soll zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt werden und einen Landesverweis von zehn Jahren bekommen. Der Prozess ist am Dienstag vor dem Kreisgericht St. Gallen.

Tatbestand Art. 111 StGB Vorsätzliche Tötung; Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft.

Art. 112 StGB Mord; Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

Art. 113 StGB Totschlag; Handelt der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Im vorliegenden Fall handelt es sich gemäss der Staatsanwaltschaft um den Tatbestand des Totschlags, indem der Beschuldigte in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung (im Affekt) mit einem Schuhlöffel seiner Ehefrau durch zahlreiche heftige Schläge gegen den Kopf tödliche Verletzungen zugefügt hatte.

Verhalten änderte sich nach Auszug der Kinder

A. M. und seine Frau hatten fünf gemeinsame Kinder. Die Familienverhältnisse seien früher intakt und harmonisch gewesen. Das hat sich laut der Anklageschrift mit dem Auszug des letzten Kindes aus der gemeinsamen Wohnung an der Ruhsitzstrasse in St. Gallen geändert, «da sich ihr Verhalten stark veränderte». Damals, im Oktober 2017, habe die 60-Jährige begonnen, ihrem Ehemann vermehrt Vorwürfe zu machen, ihn zu erniedrigen und seelisch tief zu verletzen.

Diese Verhaltensveränderungen fielen auch den Kindern auf. «Ihre Mutter sei wie 2 Personen gewesen, sie habe 2 Persönlichkeiten in sich gehabt. Sie sei eigentlich ein herzensguter Mensch gewesen, aber dann habe es die Situationen gegeben, wie wenn ein Schalter umgelegt würde», steht in der Anklageschrift. In Behandlung wollte die 60-Jährige nicht, dies lehnte sie ab. Den Vater sprachen die Kinder bezüglich einer Eheberatung oder einer Scheidung an. Doch das wollte der Beschuldigte nicht, «da dies in ihrem Alter eine Schande für sie wäre und ihrer Familientradition widerspreche».