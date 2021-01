Am Samstag ist ein 22-jähriger Mann bei einer Messerattacke in Vernier GE ums Leben gekommen, wie die Genfer Behörden in einer Medienmitteilung schreiben. Der Vorfall ereignete sich um 18 Uhr. Der mutmassliche Täter, ein 32-jähriger Mann, konnte in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Gemäss «20 Minutes» liess sich der Mann widerstandslos festnehmen.