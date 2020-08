Gebenstorf AG

Mann ertrinkt beim Baden in der Limmat

Ein Badeunfall in der Limmat endete am Samstag tödlich. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation kam jede Hilfe zu spät.

Ein 50-Jähriger geriet in Schwierigkeiten und kam unter Wasser.

Der tödliche Badeunfall ereignete sich am Samstag in der Limmat bei Gebenstorf.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, liessen sich laut e rsten Erkenntnissen ein 50-jährige r Mann und eine Begleiterin am Samstag gegen 18.30 Uhr i n der Limmat bei Gebenstorf AG treiben. Als sie weiter flussabwärts an Land gehen wollten, geriet der Mann in Schwierigkeiten und kam unter Wasser. Privaten Helfern gelang es, den leblosen Mann zu bergen, worauf sie die Reanimation einleiteten.