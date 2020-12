Im Dezember 2019 wurde Nataliya L. tot in ihrer Wohnung gefunden, ihr Ex lag schwer verletzt in einem Gebüsch, wenige Meter davon entfernt.

Ein Gericht in Regensburg hat am Mittwoch den 54-jährigen Dieter E. wegen der vorsätzlichen Tötung seiner Ex-Freundin zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nataliya L. war am 4. Dezember 2019 tot in ihrem Bett aufgefunden worden. Im Prozess gegen den angeklagten E. hatte die Staatsanwaltschaft einen glaubwürdigen Zeugen: Alexa, den Amazon -Sprachassistenten in der Wohnung des Opfers.