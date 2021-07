Sachsen (D) : Mann fährt 38 Jahre lang ohne gültigen Führerschein

Ein 56-jähriger Mann wurde Mitte Juni zum dritten Mal ohne Scheck am Steuer erwischt. Es stellte sich heraus, dass der Mann aus Nordsachsen seit fast vier Jahrzehnten ohne Lizenz unterwegs war.

Sein 1985 in der DDR ausgestellter Führerschein war lediglich für Mofas gültig sowie für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, welche eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern nicht überschreiten.

Ein 56-Jähriger aus Nordsachsen ist seit 38 Jahren ohne Führerschein mit einem Skoda Citigo unterwegs gewesen, wie «Radio Leipzig» ausführt. Der Mann wurde Mitte Juni in Mockrehna zum dritten Mal ohne Fahrerlaubnis erwischt, wie die Polizei in Leipzig am Montag mitteilte. Die Beamtinnen und Beamten beschlagnahmten daraufhin den Autoschlüssel. Die Polizei drohte dem Fahrer im Falle einer erneuten Zuwiderhandlung mit der Sicherstellung des Fahrzeuges.