Aktualisiert vor 1h

Starnberg (D)

Mann fährt absichtlich in Fussgängergruppe – mehrere Verletzte

Am Starnberger See kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall. Mehrere Personen wurden von einem Auto angefahren.

von Sven Forster

1 / 4 In Starnberg fuhr ein Mann absichtlich in eine Fussgängergruppe. Google Maps Wie die Polizei schreibt, verunglückte der Mann anschliessend selbst. KEYSTONE Er musste medizinisch betreut werden. Polizei München

In Starnberg ist am Dienstagnachmittag ein Mann offenbar absichtlich mit seinem Wagen in eine Fussgängergruppe gefahren. Anschliessend fuhr er davon, verunfallte später jedoch. Wie die Polizei mitteilt, wurden vier Personen leicht- bis mittelschwer verletzt. Es besteht keine Lebensgefahr, jedoch seien es zum Teil erhebliche Verletzungen schreibt «Focus».

Beim mutmasslichen Fahrer handelt es sich um einen 43-Jährigen Mann. Unter den Verletzten befindet sich auch die 23-Jährige Lebensgefährtin des Mannes. Der Mann sei nach der Attacke geflohen und wenige Kilometer weiter mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Er erlitt einen Oberschenkelbruch und musste medizinisch versorgt werden .