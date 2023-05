Erstfeld UR: Mann fährt mit 1,4 Promille durch Gotthard

In Erstfeld hielt die Urner Kantonspolizei einen 38-jährigen Fahrzeuglenker an, der einen erhöhten Atemalkoholwert aufwies.

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, wurde ihr am Dienstagabend, kurz nach 21.45 Uhr, ein Personenfahrzeug mit Berner Kontrollschildern gemeldet, das in unsicherer Fahrweise im Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. Eine Patrouille der Polizei habe das beschriebene Fahrzeug in Erstfeld anhalten und den Lenker kontrollieren können.