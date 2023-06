Strafgericht Basel-Stadt: Mann fährt mit gemietetem Lamborghini gegen Mauer

Am 29. Juni muss der Mann vor dem Strafgericht Basel-Stadt aussagen.

Ein heute 22-jähriger Zürcher muss sich am 29. Juni wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln sowie Übertretung der Verkehrsregelnverordnung vor dem Basler Strafgericht verantworten. Der Mann setzte sich am 6. Mai 2022 in einen gemieteten Lamborghini und fuhr mit 151 km/h über die Stadtautobahn A3 Richtung Frankreich.