In Handschellen abgeführt

Mann fährt mit Boot in Letten-Badi und springt über Bord

Ein Mann ist mit seinem Motorboot mitten in die Flussbadi Oberer Letten gefahren. Danach sprang er über Bord. Mehrere Leser berichten, dass die Situation furchteinflössend war.

Der Mann sei in den Letten gefahren, als sich gerade viele Leute im Wasser befanden. Den Badegästen am Ufer habe er den Stinkefinger gezeigt. Dann sei er über Bord gesprungen. Das berichten mehrere Leser, die in der Badi an der Limmat waren, übereinstimmend. Das Boot fuhr ohne Kontrolle weiter.