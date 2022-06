Unfall in Niederscherli: Mann fährt mit Pick-up ins Dorfkaffee – Gäste kommen mit Schock davon 

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Pick-up auf der Schwarzenburgstrasse von Gasel kommend in Richtung Niederscherli unterwegs, als dieser zuerst einen Velofahrer touchierte, der in der Folge in einen zweiten Velofahrer geschoben wurde. Anschliessend prallte der Pick-up frontal in eine Ladenfront eines Kaffees und kam zum Stillstand.